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| Общество | 17:44 | 01.02.2017
В Бангладеше 10-летняя девочка заболела синдромом «человека-дерева»

В Бангладеше 10-летняя девочка заболела синдромом «человека-дерева», передает ВВС.

Сахана Хатун может оказаться первой в истории женщиной, которая страдает от так называемого «синдрома человека-дерева».

Когда 4 месяца назад на лице девочки выросла бородавка, которая походила на кору дерева, ее отец сперва не слишком переживал. Однако когда бородавки начали распространяться, он испугался и уехал в столицу Бангладеш Даки искать помощи у врачей.

Если ее диагноз подтвердится, то она будет причислена к небольшой группе людей в мире с расстройством кожи, научное название которого эпидермодисплазия веруциформная Левандовского-Лютца - epidermodysplasia verruciformis.

Лишь несколько человек в мире имеют такой диагноз. Все они - мужчины.

У некоторых больных синдром сопровождается огромными неудобствами: один человек 10 лет не мог прикоснуться к жене и ребенку. Каждая рука Абула Баджандара была покрыта наростами, которые весили 5 кг. Бородавки росли также у него на ногах, вследствие чего он напоминал дерево.

27-летний мужчина стал первым бангладешцем, которому поставили этот диагноз. Он пережил 16 отдельных операций в больнице медицинского колледжа Даки и в конце может снова пользоваться своими руками.
Врачи надеются, что Сахана страдает от менее агрессивной формы заболевания и сможет выздороветь гораздо быстрее. 
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Теги: здоровье

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