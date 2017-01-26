В Бангладеше 10-летняя девочка заболела синдромом «человека-дерева», передает ВВС.

Сахана Хатун может оказаться первой в истории женщиной, которая страдает от так называемого «синдрома человека-дерева».

Когда 4 месяца назад на лице девочки выросла бородавка, которая походила на кору дерева, ее отец сперва не слишком переживал. Однако когда бородавки начали распространяться, он испугался и уехал в столицу Бангладеш Даки искать помощи у врачей.

Если ее диагноз подтвердится, то она будет причислена к небольшой группе людей в мире с расстройством кожи, научное название которого эпидермодисплазия веруциформная Левандовского-Лютца - epidermodysplasia verruciformis.

Лишь несколько человек в мире имеют такой диагноз. Все они - мужчины.

У некоторых больных синдром сопровождается огромными неудобствами: один человек 10 лет не мог прикоснуться к жене и ребенку. Каждая рука Абула Баджандара была покрыта наростами, которые весили 5 кг. Бородавки росли также у него на ногах, вследствие чего он напоминал дерево.

27-летний мужчина стал первым бангладешцем, которому поставили этот диагноз. Он пережил 16 отдельных операций в больнице медицинского колледжа Даки и в конце может снова пользоваться своими руками.

Врачи надеются, что Сахана страдает от менее агрессивной формы заболевания и сможет выздороветь гораздо быстрее.