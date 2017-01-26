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| Общество | 09:14 | 02.02.2017
Осторожно – мошенники: псевдо инспекторы требуют от предпринимателей Днепропетровщины взятки

На Днепропетровщине появились мошенники. На горячую линию по вопросам труда департамента социальной защиты Днепропетровской ОГА поступают сообщения о псевдо инспекторах, которые приходят с проверками к предпринимателям региона. Они якобы контролируют оплату труда и трудовые договоры. Обязательно находят какие-то нарушения и, угрожая большими штрафами, требуют взятки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Департамент социальной защиты Днепропетровской ОГА обращается к предпринимателям региона с просьбой внимательно проверять документы контроллеров и не поддаваться на провокации.

«Если на предприятие пришли представители контролирующих органов, в первую очередь проверьте их удостоверения и попросите документы на проведение проверки именно вашего предприятия. Если эти документы отсутствуют, а инспекторы требуют взятку, обращайтесь в полицию. Это мошенники. Такие случаи зафиксированы на Днепропетровщине», - отмечают в департаменте социальной защиты населения ДнепрОГА.

Перед проверкой государственный инспектор обязательно должен предъявить служебное удостоверение и документы о проведении проверки конкретного работодателя. По требованию работодателя инспектор должен сделать запись о посещении в журнале проверок. Если сомневаетесь в законности проверки, обращайтесь в подразделения Национальной полиции и в государственный орган, сотрудником которого представился инспектор.

Право на проведение проверок по вопросам труда и налогового законодательства имеют только 2 органа: Государственная служба Украины по вопросам труда и Государственная фискальная служба.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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