Сегодня исполняется 2 года со дня гибели Кузьмы Скрябина

Сегодня, 2 февраля, исполняется ровно два года со дня гибели лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко.

Напомним, что ровно два года назад в Криворожском районе Днепропетровской области произошло ДТП: Toyota Sequoya, за рулем которой находился Кузьменко, на закругленном участке дороги влобовую столкнулась с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте, в водитель молоковоза был госпитализирован.

Через 3 дня, 5 февраля Андрей Кузьменко был похоронен на Брюховецком кладбище в пригороде Львова, а на месте его гибели установлен памятный знак.

В конце октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Андрея Кузьменко орденом «За заслуги».