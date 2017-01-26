Сегодня исполняется 2 года со дня гибели Кузьмы Скрябина
Сегодня, 2 февраля, исполняется ровно два года со дня гибели лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко.
Напомним, что ровно два года назад в Криворожском районе Днепропетровской области произошло ДТП: Toyota Sequoya, за рулем которой находился Кузьменко, на закругленном участке дороги влобовую столкнулась с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте, в водитель молоковоза был госпитализирован.
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