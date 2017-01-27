Питьевая вода, хлеб, крупа, масло, консервы, колбаса: Днепропетровщина отправила жителям Авдеевки очередной гуманитарный груз

Оказать помощь пострадавшей от обстрелов Авдеевке. Такое поручение облгосадминистрациям дал Президент Украины Петр Порошенко. Из Днепропетровщины на Донетчину отправились еще 40 тонн гуманитарной помощи. В фурах – питьевая вода, крупа, масло, хлеб, тушенка, консервы, макаронные изделия, сахар, чай. При необходимости область будет поддерживать соседей и в дальнейшем.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Военные действия на Востоке Украины продолжаются. Последние дни под обстрелами – Авдеевка и ее окрестности. В трудный момент соседей поддержала ДнепрОГА.

«В результате обстрелов в некоторых районах Авдеевки почти неделю проблемы с электроснабжением, теплом и водой. Понимаем, что сейчас надо обеспечить жителей теплой одеждой, вещами первой необходимости, продуктами, водой. Такое поручение дал и Президент Украины Петр Порошенко. Из Днепропетровщины отправился очередной гуманитарный груз. При необходимости будем помогать жителям Авдеевки и в дальнейшем», – подчеркнул председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина – Авдеевке. Поможем!» – фуры с таким лозунгом на борту отправились в зону АТО. Машины забиты доверху пищевыми продуктами. Питьевую воду, крупу, масло, хлеб, тушенку, консервы, макаронные изделия, сахар, чай, колбасу грузили и днем, и ночью. Всего – 40 тонн.

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Водитель грузовика Леонид Сокур говорит, что имеет опыт доставки «гуманитарки» на передовую. Но в Авдеевку едет впервые.

«При этих погодных условиях ехать 5-6 часов. Уверен, эти продукты пригодятся жителям Авдеевки. Там боевые действия, все разбито, люди страдают», – говорит шофер.

Машины надежные, до места назначения доедут быстро, заверили на автопредприятии, которое помогло транспортом.

«ДнепрОГА обратилась к нам за помощью – мы не отказали. Теперь фуры будут доставлять «гуманитарку» в зону АТО, – говорит финансовый директор автотранспортного предприятия Ирина Машкара. – Наша компания имеет 15-летний опыт грузовых перевозок по Украине и Европе».

Это не первый гуманитарный транш от Днепропетровщины – Донецкой области. Жителям Авдеевки уже доставили более 5 тысяч литров питьевой воды, 20 тонн продуктов, на помощь пострадавшим перебросили отряд спасателей и технику.

«Уже помогают жителям Авдеевки восемь единиц техники и четыре автономные электростанции. В комплекте пяти передвижных пунктов обогрева, которые мы развернули в городе, – кровати, печки, столы, стулья, запас твердого топлива и мощный теплогенератор», – подчеркнул начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Ситуация в зоне АТО обострилась 29 января. Из-за обстрелов в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Город без электричества, воды и тепла, приостановил работу коксохимический завод. Началась добровольная эвакуация жителей.