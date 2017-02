| Общество | 14:23 | 02.02.2017 Переселенцев Днепропетровщины приглашают усовершенствовать английский онлайн Мечтаете о престижной работе в успешной компании? Знания для этого помогут получить онлайн курсы английского. Киевский региональный офис английского языка при Посольстве США объявляет начало третьего раунда программы «Деловой английский онлайн». На обучение приглашаются переселенцы, рассказала координатор центра помощи бойцам АТО и членам их семей при ДнепрОГА Наталья Шулика. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Как достичь успеха» - это уже третий курс проекта «Деловой английский онлайн» от Посольства США. Он для тех, кто хочет усовершенствовать знание английского и найти работу в престижной компании. Во время онлайн курса слушатели узнают, как составить успешное резюме, приспособить его к требованиям компании, описать на английском работу в офисе и легко общаться по телефону и email.

Занятия бесплатные и проходят онлайн. Для того, чтобы стать участником проекта, нужно иметь украинское гражданство, владеть английским на уровне А2, иметь регулярный доступ к скоростному Интернету, электронную почту на G-mail и быть готовым в течение месяца уделять еженедельно 7-12 часов онлайн занятиям. «Сегодня английский в тренде. Команда Валентина Резниченко организовывает курсы английского для бойцов АТО и их детей, журналистов и госслужащих. Теперь возможность усовершенствовать знания английского есть у переселенцев. Онлайн курс проводит Посольство США», - отметила координатор центра помощи бойцам АТО и членам их семей при ДнепрОГА Наталья Шулика. Онлайн обучение будет проходить с 16 февраля по 16 марта. Регистрация по ссылке https://goo.gl/0PKoF8. Здесь вы сможете заполнить анкету и пройти тестирование по английскому. Это необходимо сделать до 9 февраля. Тем, кто успешно сдаст тест и будет соответствовать требованиям, на электронную почту до 14 февраля поступит сообщение о зачислении.

