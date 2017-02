| Общество | 15:12 | 02.02.2017 На Закарпатье объявили повышенную лавинную опасность В горных районах Западной Украины объявлен третий уровень лавинной опасности из-за значительного потепления. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. «2-3 февраля в связи с потеплением и осадками, местами сильными, в виде мокрого снега, в горных районах Закарпатской области объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги. 3 февраля в горах Ивано Франковской, Черновицкой и Львовской областей объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности», - говорится в сообщении. Напомним, что на выходных на большей части Украины выпадет мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати погода Теги: погода Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7