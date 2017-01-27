На Закарпатье объявили повышенную лавинную опасность

В горных районах Западной Украины объявлен третий уровень лавинной опасности из-за значительного потепления.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«2-3 февраля в связи с потеплением и осадками, местами сильными, в виде мокрого снега, в горных районах Закарпатской области объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги. 3 февраля в горах Ивано Франковской, Черновицкой и Львовской областей объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности», - говорится в сообщении.

Напомним, что на выходных на большей части Украины выпадет мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега.