Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
03.02.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет эко-фото-выставка «ЗИМНЯЯ СКАЗКА на ПРИРОДЕ»
03.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепропетровский государственный цирк приглашает горожан на новую программу «Повелитель стихий»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:17 | 02.02.2017
ДнепрОГА создала Совет по развитию экспорта, - Валентин Резниченко

Консультации, учебные программы и реальное решение бюрократических проблем. При ДнепрОГА заработал Совет по развитию экспорта, который поможет предпринимателям покорить международные рынки. Обращаться могут новички и те, у кого уже есть опыт продажи за границу.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«ДнепрОГА способствует развитию бизнеса в области. Мы помогаем налаживать новые контакты и преодолевать бюрократические преграды, поддерживаем инвесторов, проводим полезные семинары. Для этого создали Инвестцентр и Региональный совет предпринимателей, - рассказал руководитель области Валентин Резниченко. - 2017-й объявляем годом экспорта в регионе. Рост объемов экспорта будет способствовать развитию бизнеса и обеспечит дополнительные поступления в бюджет области».

Помогать предпринимателям покорить международный рынок будет Совет по развитию экспорта при ДнепрОГА. Прежде всего он призван снять бюрократические преграды для предпринимателей, которые хотят заниматься экспортом.

«В Украине есть все, чтобы активно развивать экспорт. Качество отечественной продукции устраивает иностранных потребителей. Однако из-за целого ряда технических процедур и запретов бизнесменам сложно выходить на международный рынок», - пояснил руководитель комитета по продвижению экспорта Регионального совета предпринимателей при ДнепрОГА Игорь Снитивкер.

В составе Совета - представители налоговой, таможни, ветслужбы, других госорганов, которые связаны с экспортом. Они расскажут, что нужно для продажи товаров в разных странах, помогут наладить новые контакты, максимально быстро получить разрешительные документы и решить другие проблемные вопросы. Для предпринимателей, которые хотят экспортировать свою продукцию, будут проходить семинары.

«Мы будем анализировать наиболее распространенные проблемы и вырабатывать универсальные алгоритмы для их решения. Сложности, которые не сможем устранить на региональном уровне, будем решать на национальном. Планируем выходить с предложениями к Кабмину и Верховной Раде», - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Виталий Литвин.

В Совет по развитию экспорта предприниматели могут обращаться по телефонам (056) 742-80-31, (056) 742-88-26 или по электронной почте lagutenko@gue.dp.ua. Приходить можно в приемную Регионального совета предпринимателей по адресу: Днепр, ОГА, пр. А.Поля, 1, каб. 308.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
02.02.2017 16:07 В Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО)
02.02.2017 11:26 В Виннице женщина ночью выставила на улицу трех своих детей
30.01.2017 16:09 В больнице Мечникова спасают жизнь военного и двух гражданских, раненых в промзоне Авдеевки
30.01.2017 13:11 В Каменском мужчина заминировал колонию, чтобы встретиться с супругой
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
Последние новости
02.02.2017
18:20		 Библиотека для бойцов АТО пополнилась новыми книгами
02.02.2017
17:57		 Одесса превратилась в украинскую «украинскую Арктику» (ФОТО)
02.02.2017
17:50		 Ученые NASA предупредили о приближении к Земле астероида
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика