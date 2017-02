| Общество | 15:17 | 02.02.2017 ДнепрОГА создала Совет по развитию экспорта, - Валентин Резниченко Консультации, учебные программы и реальное решение бюрократических проблем. При ДнепрОГА заработал Совет по развитию экспорта, который поможет предпринимателям покорить международные рынки. Обращаться могут новички и те, у кого уже есть опыт продажи за границу. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



«ДнепрОГА способствует развитию бизнеса в области. Мы помогаем налаживать новые контакты и преодолевать бюрократические преграды, поддерживаем инвесторов, проводим полезные семинары. Для этого создали Инвестцентр и Региональный совет предпринимателей, - рассказал руководитель области Валентин Резниченко. - 2017-й объявляем годом экспорта в регионе. Рост объемов экспорта будет способствовать развитию бизнеса и обеспечит дополнительные поступления в бюджет области».



Помогать предпринимателям покорить международный рынок будет Совет по развитию экспорта при ДнепрОГА. Прежде всего он призван снять бюрократические преграды для предпринимателей, которые хотят заниматься экспортом.



«В Украине есть все, чтобы активно развивать экспорт. Качество отечественной продукции устраивает иностранных потребителей. Однако из-за целого ряда технических процедур и запретов бизнесменам сложно выходить на международный рынок», - пояснил руководитель комитета по продвижению экспорта Регионального совета предпринимателей при ДнепрОГА Игорь Снитивкер.



В составе Совета - представители налоговой, таможни, ветслужбы, других госорганов, которые связаны с экспортом. Они расскажут, что нужно для продажи товаров в разных странах, помогут наладить новые контакты, максимально быстро получить разрешительные документы и решить другие проблемные вопросы. Для предпринимателей, которые хотят экспортировать свою продукцию, будут проходить семинары.



«Мы будем анализировать наиболее распространенные проблемы и вырабатывать универсальные алгоритмы для их решения. Сложности, которые не сможем устранить на региональном уровне, будем решать на национальном. Планируем выходить с предложениями к Кабмину и Верховной Раде», - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Виталий Литвин. В Совет по развитию экспорта предприниматели могут обращаться по телефонам (056) 742-80-31, (056) 742-88-26 или по электронной почте lagutenko@gue.dp.ua. Приходить можно в приемную Регионального совета предпринимателей по адресу: Днепр, ОГА, пр. А.Поля, 1, каб. 308.

