Полезные советы на все случаи жизни теперь на сайте ДнепрОГА

Что делать при обморожении? Как не попасть в ледяную ловушку или защитить дом от пожара? Советы на все случаи жизни можно найти на сайте ДнепрОГА в новой рубрике, сообщает пресс-служба.

Как предупредить болезнь или чрезвычайную ситуацию? Куда звонить при пожаре, аварии, сложной ситуации? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в новой рубрике на сайте ДнепрОГА - «Корисні поради на всі випадки життя».

Рекомендации врачей, пожарных и спасателей, полезные телефоны и правила безопасности. Все это - в новостях рубрики.

Как найти «Полезные советы на все случаи жизни»? Заходите на сайт adm.dp.gov.ua. Справа найдите раздел «Корисно».

В нем нужная вам рубрика. Здесь можно найти информацию об интересных местах Днепропетровщины и инструкции по оформлению документов и админуслуг.