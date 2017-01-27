Полиция получит доступ к базам страховщиков для проверки подлинности полисов водителей

Полиция получит доступ к базам данных страховщиков для проверки подлинности страховых полисов водителей. Решение о предоставлении полиции доступа к базам страховщиков обсудили 1 февраля во время встречи представителей МВД с представителями Моторного страхового бюро Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.

Предполагается, что таким образом полицейские будут выявлять подделки или выяснять, имеет ли водитель полис вообще.

Как отметил заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, ряд страховых компаний, которые предоставляют свои услуги без лицензии, пользуются не всегда идеальной работой служб контроля и выдают незаконные страховые полисы.

«Участники встречи достигли договоренности о создании открытой рабочей группы. Ее члены должны разработать реальные шаги в сфере доступа правоохранителей к информационным серверам страховщиков, а также и алгоритм дальнейшей работы в случае выявления правонарушителей», - говорится в сообщении.