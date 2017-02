| Общество | 17:24 | 02.02.2017 Полиция получит доступ к базам страховщиков для проверки подлинности полисов водителей Полиция получит доступ к базам данных страховщиков для проверки подлинности страховых полисов водителей. Решение о предоставлении полиции доступа к базам страховщиков обсудили 1 февраля во время встречи представителей МВД с представителями Моторного страхового бюро Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Предполагается, что таким образом полицейские будут выявлять подделки или выяснять, имеет ли водитель полис вообще. Как отметил заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, ряд страховых компаний, которые предоставляют свои услуги без лицензии, пользуются не всегда идеальной работой служб контроля и выдают незаконные страховые полисы. «Участники встречи достигли договоренности о создании открытой рабочей группы. Ее члены должны разработать реальные шаги в сфере доступа правоохранителей к информационным серверам страховщиков, а также и алгоритм дальнейшей работы в случае выявления правонарушителей», - говорится в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати транспорт Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

