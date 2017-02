| Общество | 17:46 | 02.02.2017 Спасатели напомнили жителям Днепропетровщины правила безопасности на льду В эти выходные на Днепропетровщине ожидается потепление. Перепады температуры будут способствовать появлению проталин, тонкого льда и опасных мест на реках. Будьте осторожны и соблюдайте простые правила безопасности. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«В этом году уже есть трагический случай на водоеме. Несчастье произошло с 57-летним любителем зимней рыбалки. Он провалился под лед на реке Днепр и утонул. Чтобы избежать беды, соблюдайте элементарные правила безопасности. Не выходите на реку, если лед белого цвета или поверх него стоит вода», - отметили в облгосадминистрации.



Если вы провалились под лед, главный враг - паника. Не суетитесь, не делайте резких движений, старайтесь стабилизировать дыхание. Избегайте погружения головы, зовите на помощь. Широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда. Осторожно подтянитесь грудью на лед, поочередно закиньте на него ноги. После этого медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу.



Если вы увидели, что кто-то провалился под лед, немедленно позвоните спасателям по телефону 101. Пока спасатели едут, попробуйте достать пострадавшего сами. Для этого возьмите длинную палку, доску или веревку. Очень осторожно, широко раскинув руки, подползите к полынье. За 3-4 метра до потерпевшего протяните ему палку или веревку. Ни в коем случае не подавайте руку - так рискуете провалиться под лед. Вытяните потерпевшего и ползком переберитесь в безопасную зону. Вызовите «скорую» - 103.

