Ученые NASA предупредили о приближении к Земле астероида

Научные сотрудники NASA сообщили, что к Земле приближается большой астероид. Небесное тело, о котором идет речь, пролетит мимо нашей планеты сегодня, 2 февраля. По габаритам оно достигает большого жилого дома, передает Gogetnews.info.

Астероид получил название BS32 и был обнаружен исследователями по всему миру лишь в конце прошлого года. Ориентировочные размеры космического тела составляют 25 м.

Ученые предполагают, что пролетит данный объект мимо Земли около 20:25 по Гринвичу, что приравнивает 15:34 по восточному времени.

Впервые разговоры об объекте начались еще в конце декабря. Специалисты отмечали, что тело окажется к Земле значительно ближе, чем Луна. Тем не менее, обитателям планеты опасаться нечего, ведь опасности BS32 не представляет.