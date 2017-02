| Общество | 18:20 | 02.02.2017 Библиотека для бойцов АТО пополнилась новыми книгами Сборники стихов Булата Окуджавы, Марины Цветаевой и Евгения Евтушенко теперь смогут почитать военнослужащие. В этом году более 300 книг принесли в библиотеку для бойцов, которая работает в Центре помощи участникам АТО и их семьям при ДнепрОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«В этом году нам уже передали более 300 книг. Ежедневно ребята приходят в Центр и каждый раз берут с собой что-нибудь почитать. Наиболее популярные произведения о современной истории. Были у нас экземпляры об Иловайске и Донецком аэропорте. Чтобы их взять, ребята записывались в очередь», - рассказывает координатор Центра помощи участникам АТО и их семьям Наталия Шулика.



В библиотеке можно найти книгу на любой вкус. Есть романы, фантастика, поэзия. Долго книги на полках не задерживаются - бойцы их разбирают. Литературу отвозили и в медучреждения, где лечатся военнослужащие, и передавали в уголок бойцов АТО на автовокзале. Всего за почти год работы библиотека успела собрать более 3-х тысяч книг.



Поделиться произведениями с бойцами может каждый. Интересные и полезные книги ждут в Центре помощи участникам АТО при Днепропетровской облгосадминистрации. Адрес: пр. Поля, 1, 1-й этаж.

