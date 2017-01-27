Погода в Днепре 3 февраля: возможны метели

В пятницу, 3 февраля, в Днепре ожидается пасмурная прохладная погода с небольшим снегом и возможными метелями в дневное время суток.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Укргидрометцентре.

Днем температура воздуха составит -1…-3 градуса, пасмурно, небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный, 4-6 м/с.

Ночью термометры покажут около 0 градусов, пасмурно, ожидается мокрый снег. Ветер южный, 6-8 м/с с порывами до 10 м/с.

На протяжении дня влажность воздуха составит 95-99%, атмосферное давление 766 мм.рт.ст

