Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
03.02.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет эко-фото-выставка «ЗИМНЯЯ СКАЗКА на ПРИРОДЕ»
03.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепропетровский государственный цирк приглашает горожан на новую программу «Повелитель стихий»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:43 | 03.02.2017
Чиновники и руководители госпредприятий, допустившие падение экономики, должны быть изгнаны с позором, а не получать миллионные зарплаты, - Вилкул

Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился с трудовыми коллективами Кривого Рога. В частности, на встрече с работниками ЮГОКа он обсудил законопроекты по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации», которая направлена на создание новых рабочих мест и поддержку промпредприятий.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Работники предприятия назвали недопустимой сложившуюся ситуацию, когда чиновники и руководители госпредприятий, из-за которых разваливается экономика, получают миллионные зарплаты. Этот вопрос они задали народному депутату. По мнению Вилкула, зарплата чиновников, управляющих госпредприятиями и отраслями, должна зависеть от эффективности их работы.

На своей странице в Фейсбук Вилкул написал: «Родной ЮГОК. Сюда, в карьер глубиной 400 метров, в 1991 году я пришел работать помощником машиниста экскаватора. И после этого 19 лет отработал в промышленности.

Встречался с трудовым коллективом. Обсуждали проблемы предприятия, наш пакет законопроектов о «Новой Индустриализации».

Люди задали неожиданный вопрос: за три года цена на газ повысилась в 8 раз и зарплата главы Нафтогаза – до нескольких миллионов гривен в месяц, польский «гастролер» Балчун – глава Укрзализныци получает больше миллиона в месяц, а вагонов для отгрузки продукции не хватает. Уже совсем стыд потеряли? Но ведь люди же правы?», - написал на своей странице в Facebook Александр Вилкул.

Промышленники обратили внимание народного депутата, что грузы предприятий ГМК ежемесячно обеспечены полувагонами только 15-17% от потребности. Выдача и получение остальных вагонов погрязли в коррупционных схемах. Для ГОКов это обернулось тем, что на экспорт поставлено менее 90% запланированного объема железной руды. В результате экономика Украины только за последний квартал 2016 года не дополучила около 1,5 млрд гривен экспортной выручки. При этом и сама Укрзалізниця из-за неэффективного руководства не дополучила около 140 млн грн.

Александр Вилкул подчеркнул: «Люди, которые управляют отраслями, крупными госпредприятиями должны получать достойные деньги, но их зарплата должна быть привязана к эффективности их работы.
Не может идти речь ни о каких премиях и годовых бонусах чиновникам и руководителям госпредприятий и госмонополий, если руководимые ими отрасли, министерства, ведомства и предприятия показывают негативную динамику, ухудшают условия труда работников и наносят ущерб экономике страны».

Но вместо того, чтобы повысить эффективность управления и побороть коррупцию, Укрзалізниця просто повышает на 25% тариф на грузовые перевозки и на треть - стоимость билетов для людей.
«Мы выступаем резко против повышения. Нас поддерживают металлурги, аграрии, химики, представители других отраслей. За такое «руководство» не то, что миллионные зарплаты платить нельзя, за такое вредительство экономике страны нужно увольнять и садить», - подчеркнул Вилкул.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, промышленность, Вилкул, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
02.02.2017 16:07 В Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО)
02.02.2017 11:26 В Виннице женщина ночью выставила на улицу трех своих детей
30.01.2017 16:09 В больнице Мечникова спасают жизнь военного и двух гражданских, раненых в промзоне Авдеевки
30.01.2017 13:11 В Каменском мужчина заминировал колонию, чтобы встретиться с супругой
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
Последние новости
03.02.2017
08:43		 Чиновники и руководители госпредприятий, допустившие падение экономики, должны быть изгнаны с позором, а не получать миллионные зарплаты, - Вилкул
03.02.2017
08:31		 В зоне АТО погибли двое военных, один ранен
03.02.2017
08:19		 Погода в Днепре 3 февраля: возможны метели
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика