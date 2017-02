| Общество | 08:43 | 03.02.2017 Чиновники и руководители госпредприятий, допустившие падение экономики, должны быть изгнаны с позором, а не получать миллионные зарплаты, - Вилкул Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился с трудовыми коллективами Кривого Рога. В частности, на встрече с работниками ЮГОКа он обсудил законопроекты по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации», которая направлена на создание новых рабочих мест и поддержку промпредприятий. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Работники предприятия назвали недопустимой сложившуюся ситуацию, когда чиновники и руководители госпредприятий, из-за которых разваливается экономика, получают миллионные зарплаты. Этот вопрос они задали народному депутату. По мнению Вилкула, зарплата чиновников, управляющих госпредприятиями и отраслями, должна зависеть от эффективности их работы. На своей странице в Фейсбук Вилкул написал: «Родной ЮГОК. Сюда, в карьер глубиной 400 метров, в 1991 году я пришел работать помощником машиниста экскаватора. И после этого 19 лет отработал в промышленности. Встречался с трудовым коллективом. Обсуждали проблемы предприятия, наш пакет законопроектов о «Новой Индустриализации». Люди задали неожиданный вопрос: за три года цена на газ повысилась в 8 раз и зарплата главы Нафтогаза – до нескольких миллионов гривен в месяц, польский «гастролер» Балчун – глава Укрзализныци получает больше миллиона в месяц, а вагонов для отгрузки продукции не хватает. Уже совсем стыд потеряли? Но ведь люди же правы?», - написал на своей странице в Facebook Александр Вилкул. Промышленники обратили внимание народного депутата, что грузы предприятий ГМК ежемесячно обеспечены полувагонами только 15-17% от потребности. Выдача и получение остальных вагонов погрязли в коррупционных схемах. Для ГОКов это обернулось тем, что на экспорт поставлено менее 90% запланированного объема железной руды. В результате экономика Украины только за последний квартал 2016 года не дополучила около 1,5 млрд гривен экспортной выручки. При этом и сама Укрзалізниця из-за неэффективного руководства не дополучила около 140 млн грн. Александр Вилкул подчеркнул: «Люди, которые управляют отраслями, крупными госпредприятиями должны получать достойные деньги, но их зарплата должна быть привязана к эффективности их работы.

Не может идти речь ни о каких премиях и годовых бонусах чиновникам и руководителям госпредприятий и госмонополий, если руководимые ими отрасли, министерства, ведомства и предприятия показывают негативную динамику, ухудшают условия труда работников и наносят ущерб экономике страны». Но вместо того, чтобы повысить эффективность управления и побороть коррупцию, Укрзалізниця просто повышает на 25% тариф на грузовые перевозки и на треть - стоимость билетов для людей.

«Мы выступаем резко против повышения. Нас поддерживают металлурги, аграрии, химики, представители других отраслей. За такое «руководство» не то, что миллионные зарплаты платить нельзя, за такое вредительство экономике страны нужно увольнять и садить», - подчеркнул Вилкул.

