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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:48 | 03.02.2017
«УЗ» запустила мобильное приложение для покупки билетов

Со 2 февраля пользователи операционной системы Аndroid могут покупать онлайн билеты на поезда «Укрзалізниці».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «УЗ».

В пресс-службе отметили, что вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS.

Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах.

«Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовременивает постельное белье, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления» – заявил глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

 
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Теги: Украина, интернет

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