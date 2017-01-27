«УЗ» запустила мобильное приложение для покупки билетов

|
Со 2 февраля пользователи операционной системы Аndroid могут покупать онлайн билеты на поезда «Укрзалізниці».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «УЗ».
В пресс-службе отметили, что вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS.
Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах.
«Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовременивает постельное белье, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления» – заявил глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун.