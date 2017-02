| Общество | 10:48 | 03.02.2017 «УЗ» запустила мобильное приложение для покупки билетов Со 2 февраля пользователи операционной системы Аndroid могут покупать онлайн билеты на поезда «Укрзалізниці». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «УЗ». В пресс-службе отметили, что вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах. «Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовременивает постельное белье, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления» – заявил глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати интернет Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7