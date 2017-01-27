Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:53 | 03.02.2017
Мина ничего не оставила от ноги бойца, - Сергей Рыженко

Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии раненых военнослужащих, доставленных из зоны АТО.

Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Сергей Рыженко отметил, что в целом бойцы идут на поправку. Один военнослужащий, получивший тяжелое ранение вследствие разрыва мины, остается в тяжелом состоянии.

«Все раненые идут на поправку, остается один «тяжелый» с травматической ампутацией ноги. Мина не оставила ничего от одной ноги, оторвав ее полностью, вторая нога вся в осколках. Сегодня будет проведена повторная операция. Надеемся, что он выживет», - отметил он.

Читайте также: больница Мечникова получила медицинское оборудование из Франции (ФОТО) 
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, медицина, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
02.02.2017 16:07 В Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО)
02.02.2017 11:26 В Виннице женщина ночью выставила на улицу трех своих детей
30.01.2017 16:09 В больнице Мечникова спасают жизнь военного и двух гражданских, раненых в промзоне Авдеевки
30.01.2017 13:11 В Каменском мужчина заминировал колонию, чтобы встретиться с супругой
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
Последние новости
03.02.2017
11:53		 Мина ничего не оставила от ноги бойца, - Сергей Рыженко
03.02.2017
11:42		 СБУ перекрыла канал поставки фальсифицированной водки в зону АТО (ВИДЕО)
03.02.2017
11:26		 Больница Мечникова получила медицинское оборудование из Франции (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика