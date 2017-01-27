Мина ничего не оставила от ноги бойца, - Сергей Рыженко

Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии раненых военнослужащих, доставленных из зоны АТО. Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР». Сергей Рыженко отметил, что в целом бойцы идут на поправку. Один военнослужащий, получивший тяжелое ранение вследствие разрыва мины, остается в тяжелом состоянии. «Все раненые идут на поправку, остается один «тяжелый» с травматической ампутацией ноги. Мина не оставила ничего от одной ноги, оторвав ее полностью, вторая нога вся в осколках. Сегодня будет проведена повторная операция. Надеемся, что он выживет», - отметил он. Читайте также: больница Мечникова получила медицинское оборудование из Франции (ФОТО)

