| Общество | 12:44 | 03.02.2017 Бомонд открыл первый магазин в Днепре (ФОТО) 31 января состоялось официальное открытие магазина «Бомонд» в Днепре. Сеть магазинов элитной парфюмерии и косметики Бомонд открыла свой первый магазин в Днепре, в самом центре города на улице Дмитрия Яворницкого. В сети это пятнадцатый магазин. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Сети. Магазин площадью более 500 кв.м, находится на первом этаже торгового дома Library. «Для Днепра открылась новая концепция парфюмерно-косметического магазина - с фирменными отделами и с более 60 эксклюзивными брендами, среди которых Sisley, Smashbox, Amouage, Serge Lutens, Darphin, а также вскоре в магазине появится бренд Bobbi Brown, который на данный момент эксклюзивно представлен только в Киеве и Одессе в трех магазинах сети, среди которых ЦУМ. Важный акцент для сети является высокий уровень сервиса, для этого работает команда профессиональных консультантов, визажисты брендов, тренера. При этом, сеть не останавливается на достигнутом, и прикладывает все усилия для совершенствования ежедневно», - сообщили в пресс-службе. Справка. Бомонд – сеть магазинов элитной парфюмерии и косметики. Сеть представлена в семи городах (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Запорожье) и в интернете (bomond.com.ua), работает со всеми лидирующими мировыми брендами (Chanel, Dior, Guerlain, Estee Lauder, Lancome, YSL, La Mer и тд), а также с эксклюзивными брендами, как Sisley, Bobbi Brown, Amouage и многими другими.

