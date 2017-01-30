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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:44 | 03.02.2017
Бомонд открыл первый магазин в Днепре (ФОТО)

31 января состоялось официальное открытие магазина «Бомонд» в Днепре. Сеть магазинов элитной парфюмерии и косметики Бомонд открыла свой первый магазин в Днепре, в самом центре города на улице Дмитрия Яворницкого. В сети это пятнадцатый магазин.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Сети.

Магазин площадью более 500 кв.м, находится на первом этаже торгового дома Library.

«Для Днепра открылась новая концепция парфюмерно-косметического магазина - с фирменными отделами и с более 60 эксклюзивными брендами, среди которых Sisley, Smashbox, Amouage, Serge Lutens, Darphin, а также вскоре в магазине появится бренд Bobbi Brown, который на данный момент эксклюзивно представлен только в Киеве и Одессе в трех магазинах сети, среди которых ЦУМ.

Важный акцент для сети является высокий уровень сервиса, для этого работает команда профессиональных консультантов, визажисты брендов, тренера. При этом, сеть не останавливается на достигнутом, и прикладывает все усилия для совершенствования ежедневно», - сообщили в пресс-службе.

Справка. Бомонд – сеть магазинов элитной парфюмерии и косметики. Сеть представлена в семи городах (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Запорожье) и в интернете (bomond.com.ua), работает со всеми лидирующими мировыми брендами (Chanel, Dior, Guerlain, Estee Lauder, Lancome, YSL, La Mer и тд), а также с эксклюзивными брендами, как Sisley, Bobbi Brown, Amouage и многими другими.

 
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Теги: общество, погода, Днепропетровщина, погода

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