| Общество | 13:17 | 03.02.2017 В ДнепрОГА прошла первая в этом году творческая встреча: журналист Тарас Березовец презентовал свою книгу, - Валентин Резниченко Коренной крымчанин Тарас Березовец презентовал свою книгу «Аннексия: остров Крым» в Днепропетровской области. Творческая встреча прошла в стенах ДнепрОГА. Послушать журналиста собрались в основном студенты. Несколько часов Тарас Березовец рассказывал об уникальных фактах аннексии, которые ему удалось собрать в течение года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Команда ДнепрОГА продолжает прошлогоднюю традицию творческих вечеров. В 2016-м провели 13 встреч, 2 из которых собрали тысячный зал администрации. На этот раз пригласили известного украинского журналиста, политтехнолога Тараса Березовца. Говорили об аннексии Крыма», - отмечает председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Он часто бывает в Днепре и с удовольствием принял приглашение презентовать здесь свою книгу. «Аннексия: остров Крым» - сборник уникальных фактов и свидетельств событий 2014 года. Тарас Березовец работал над ним в течение года.



«Общаясь с людьми, я заметил, что они стали забывать некоторые события. А к тому времени прошел всего один год после аннексии. В книгу вошло более 40 интервью, которые я проводил с военными, силовиками, депутатами и даже зарубежными политиками. Сейчас это уже полноценный юридический документ, который используется в международных судах против России», - рассказал Тарас Березовец.



Большинство зрителей - студенты. Для некоторых такие литературные вечера новая практика, особенно в стенах госучреждения.



«Я раньше не была знакома с работами Тараса Березовца, но послушать его было интересно. Аннексия Крыма - больной вопрос для Украины. Автор убедительно апеллировал теми фактами, которые ему удалось собрать», - говорит студентка технологического колледжа Юлия Ступаева.



В книге в хронологическом порядке описаны события начиная с 18 февраля 2014 года - массовых расстрелов на Майдане, по 18 марта 2014 года - аннексии Крыма и Севастополя.



«Для меня стало новым то, что все эти события планировались заранее. Крым всегда для меня был родным. Я очень часто ездил отдыхать туда с семьей. А теперь эта территория нагло отобрана. Надеюсь, что скоро все вернется», - делится впечатлениями преподаватель Днепропетровского индустриального колледжа Дмитрий Авдеевский.



Около двух часов слушатели не отпускали гостя. У всех желающих была возможность купить книгу Тараса Березовца и получить автограф автора.

