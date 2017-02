| Общество | 13:32 | 03.02.2017 В цирке Днепра клоунское трио «Чемоданчик смеха» представит номера из нового репертуара Клоун Александр Петрунин рассказал, что международную программу «Повелитель стихий» можно посмотреть в цирке Днепра по субботам и воскресеньям до 26 февраля. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Наше трио существует уже 20 лет, все это время мы назывались «Чемоданчик смеха». Я из Днепра, Роман Грицай – из Кривого Рога, а Геннадий Головченко – из Рубежного Луганской области. За это время очень хорошо сработались и предлагаем вам оценить наше мастерство на представлении. Мы очень рады выступать в Днепре, хотим заставить зрителей смеяться хотя бы 2 часа в день. Программа «Повелитель стихий» была создана специально для жителей Днепра. Программа очень насыщенная, разножанровая, много номеров с животными. Изюминкой программы является иллюзионист Филипп Ван Дайк, принц Никарагуа. Его номер никого не оставляет равнодушным. Представления можно посмотреть по субботам и воскресеньям до 26 февраля», - сказал он. Клоун Геннадий Головченко рассказал, что в новой программе также будут номера воздушных гимнастов, акробатов, наездников из высшей школы верховой езды. Клоун Роман Грицай сообщил, что «Чемоданчик смеха» представляет в программе «Повелитель смеха» номера из нового репертуара. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: цирк Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7