В цирке Днепра клоунское трио «Чемоданчик смеха» представит номера из нового репертуара

Клоун Александр Петрунин рассказал, что международную программу «Повелитель стихий» можно посмотреть в цирке Днепра по субботам и воскресеньям до 26 февраля.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Наше трио существует уже 20 лет, все это время мы назывались «Чемоданчик смеха». Я из Днепра, Роман Грицай – из Кривого Рога, а Геннадий Головченко – из Рубежного Луганской области. За это время очень хорошо сработались и предлагаем вам оценить наше мастерство на представлении. Мы очень рады выступать в Днепре, хотим заставить зрителей смеяться хотя бы 2 часа в день.

Программа «Повелитель стихий» была создана специально для жителей Днепра. Программа очень насыщенная, разножанровая, много номеров с животными. Изюминкой программы является иллюзионист Филипп Ван Дайк, принц Никарагуа. Его номер никого не оставляет равнодушным. Представления можно посмотреть по субботам и воскресеньям до 26 февраля», - сказал он.

Клоун Геннадий Головченко рассказал, что в новой программе также будут номера воздушных гимнастов, акробатов, наездников из высшей школы верховой езды.

Клоун Роман Грицай сообщил, что «Чемоданчик смеха» представляет в программе «Повелитель смеха» номера из нового репертуара.