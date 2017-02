| Общество | 13:51 | 03.02.2017 4-19 февраля в Днепре будет проходить фотовыставка «Зимняя сказка на природе» Основатель и руководитель «ЭкоМир – Живи Здорово!» Наталия Горбенко сообщила, что 4-19 февраля в Днепре будет проходить фотовыставка «Зимняя сказка на природе». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «С 16 декабря 2016 года по 31 января 2017 года проходил конкурс «Зимняя сказка на природе». Было подано 36 работ. Имена победителей опубликованы на сайте ecomir.org.ua. Теперь по итогам конкурса состоится одноименная фотовыставка. Она пройдет 4 февраля в центральной городской библиотеке по адресу: ул. Воскресенская, 23, 4 этаж. Открытие выставки в 12.00. Она будет проходить до 19 февраля. Но показ работ состоится только 4 февраля. Поэтому мы просим тех, кто хочет его посмотреть, регистрироваться», - сказала она. Оксана Алексеенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7