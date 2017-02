| Общество | 14:23 | 03.02.2017 Больница им. Мечникова получила гуманитарную помощь из Франции, - Валентин Резниченко Областная больница им. Мечникова второй раз получила гуманитарный груз из Франции. Бестеневая лампа, многофункциональные кровати, ортопедические матрасы, медицинская мебель. Все это незаменимо в реанимационном отделении больницы, которое продолжает принимать раненых бойцов АТО. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Уже 17-я партия гуманитарной помощи из Франции доставлена на Днепропетровщину. Медицинское оборудование, инструменты и мебель прежде всего передаем медучреждениям, которые принимают раненых бойцов АТО. На этот раз гуманитарку получила областная больница им. Мечникова, где спасли жизнь не одной сотне защитников. Сотрудничество с фондом «Ассоциация медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина» продолжаем. Уже готовим очередной груз», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Больница Мечникова получила бестеневую лампу для операционной, 10 многофункциональных кроватей, которые с помощью пульта изменяют положение спины и ног, противопролежневые матрасы и медицинскую мебель. Все это понадобится в реанимационном отделении.



«Очень важно, что помощь приходит вовремя. Каждый день в больницу Мечникова поступают раненые. Все, что есть в гуманитарке, будет помогать нашим врачам спасать жизни», - рассказал главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. Сотрудничество Днепропетровской ОГА с «Ассоциацией медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина» по обеспечению медицинским оборудованием стало возможным благодаря волонтеру Диане Дольс. Раньше она жила в Днепре, несколько лет назад переехала во Францию. Сейчас помогает Родине из-за рубежа.

