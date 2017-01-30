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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:23 | 03.02.2017
Больница им. Мечникова получила гуманитарную помощь из Франции, - Валентин Резниченко

Областная больница им. Мечникова второй раз получила гуманитарный груз из Франции. Бестеневая лампа, многофункциональные кровати, ортопедические матрасы, медицинская мебель. Все это незаменимо в реанимационном отделении больницы, которое продолжает принимать раненых бойцов АТО.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Уже 17-я партия гуманитарной помощи из Франции доставлена на Днепропетровщину. Медицинское оборудование, инструменты и мебель прежде всего передаем медучреждениям, которые принимают раненых бойцов АТО. На этот раз гуманитарку получила областная больница им. Мечникова, где спасли жизнь не одной сотне защитников. Сотрудничество с фондом «Ассоциация медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина» продолжаем. Уже готовим очередной груз», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Больница Мечникова получила бестеневую лампу для операционной, 10 многофункциональных кроватей, которые с помощью пульта изменяют положение спины и ног, противопролежневые матрасы и медицинскую мебель. Все это понадобится в реанимационном отделении.

«Очень важно, что помощь приходит вовремя. Каждый день в больницу Мечникова поступают раненые. Все, что есть в гуманитарке, будет помогать нашим врачам спасать жизни», - рассказал главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Сотрудничество Днепропетровской ОГА с «Ассоциацией медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина» по обеспечению медицинским оборудованием стало возможным благодаря волонтеру Диане Дольс. Раньше она жила в Днепре, несколько лет назад переехала во Францию. Сейчас помогает Родине из-за рубежа.
 
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Теги: Днепропетровщина

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