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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:35 | 03.02.2017
На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега

Завтра, 4 февраля, в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В субботу, 4 февраля, ожидается облачная погода.

Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие осадки. Слабый гололед.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью от -3…+2 градусов, днем 0…+5 градусов, по городу ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

В воскресенье, 5 февраля, ожидается также облачная погода.

Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем от -2…+3 градусов.

В понедельник, 6 февраля, ожидаются местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -2…-7 градусов. 
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Теги: погода, Днепропетровщина, погода

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