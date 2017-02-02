На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега

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Завтра, 4 февраля, в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
В субботу, 4 февраля, ожидается облачная погода.
Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие осадки. Слабый гололед.
На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью от -3…+2 градусов, днем 0…+5 градусов, по городу ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.
В воскресенье, 5 февраля, ожидается также облачная погода.
Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем от -2…+3 градусов.
В понедельник, 6 февраля, ожидаются местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -2…-7 градусов.