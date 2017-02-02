| Общество | 15:35 | 03.02.2017 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега Завтра, 4 февраля, в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. В субботу, 4 февраля, ожидается облачная погода. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие осадки. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью от -3…+2 градусов, днем 0…+5 градусов, по городу ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. В воскресенье, 5 февраля, ожидается также облачная погода. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем от -2…+3 градусов. В понедельник, 6 февраля, ожидаются местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -2…-7 градусов. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина, погода Теги: погода Новости Тизерная реклама Loading...

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