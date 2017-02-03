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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:42 | 03.02.2017
В оперативном командовании «Схід» рассказали о ситуации в Авдеевке

Офицер отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Схід» Борис Кутовой сообщил, что на сегодняшний день под огнем противника на Донбассе оказываются Марьинка и Авдеевка.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Борис Кутовой подчеркнул, что нелегкая ситуация также отмечается в Ясиноватском районе Донецкой области.

«Ситуация в Авдеевке сложная, Марьинку тоже ночью накрывали минометы, но, слава Богу, газ и свет есть. Также есть раненые среди мирного населения. Под обстрелами также сегодня Пески, нелегкая ситуация в Ясиноватском районе. В целом обстрелы проходят утром и вечером. Обстреливаются позиции украинских военных и жилые секторы. Боевики не обращают внимания на то, что в городе есть дети, женщины, старики. В Авдеевке функционирует одна школа – туда свозят детей из других школ. Дети учатся, мы боремся и мы победим», - сказал он.

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