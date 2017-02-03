Facebook добавил новую функцию для романтических знакомств

Популярная социальная сеть Facebook в своем мобильном приложении добавил новую функцию, предназначенную для поиска интересных людей для дружбы, бизнеса или отношений, передают «Подробности».

Новая вкладка Discover People («Найти людей») разместилась на панели меню More («Еще») в нижнем правом углу окна. Нажав на нее, можно просматривать открытые встречи и списки намеревающихся на них пойти, находить коллег (пользователей, у которых один работодатель), людей из одного города и так далее.

Ограниченное тестирование новой функции началось в конце прошлого года. Она была доступна только в Австралии и Новой Зеландии, а теперь постепенно «выкатывается» на всю аудиторию Facebook.

Пользователи, которые ищут новые знакомства, могут коротко рассказать о себе, указать интересы и прикрепить несколько фотографий. Эта информация, сказали в Facebook, будет видна только тем, кто зашел на вкладку Discover People. На основной профиль в соцсети она не повлияет.