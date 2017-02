| Общество | 16:47 | 03.02.2017 Facebook добавил новую функцию для романтических знакомств Популярная социальная сеть Facebook в своем мобильном приложении добавил новую функцию, предназначенную для поиска интересных людей для дружбы, бизнеса или отношений, передают «Подробности». Новая вкладка Discover People («Найти людей») разместилась на панели меню More («Еще») в нижнем правом углу окна. Нажав на нее, можно просматривать открытые встречи и списки намеревающихся на них пойти, находить коллег (пользователей, у которых один работодатель), людей из одного города и так далее. Ограниченное тестирование новой функции началось в конце прошлого года. Она была доступна только в Австралии и Новой Зеландии, а теперь постепенно «выкатывается» на всю аудиторию Facebook. Пользователи, которые ищут новые знакомства, могут коротко рассказать о себе, указать интересы и прикрепить несколько фотографий. Эта информация, сказали в Facebook, будет видна только тем, кто зашел на вкладку Discover People. На основной профиль в соцсети она не повлияет. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: интернет Новости Тизерная реклама Loading...

