| Общество | 09:20 | 05.02.2017 Советник Филатова рассказал, как ползком добирался домой Бывший IT- директор ПриватБанка, руководитель проекта igov.ua и нынешний советник мэра Дмитрий Дубилет рассказал, что в ночь с 4 на 5 февраля ему в буквальном смысле ползком пришлось подбираться к подъезду собственного дома. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Отметим, что из-за резкого потепления нечищеные от наледи тротуары города превратились в «мокрый каток». Читайте также: центр Днепра: тротуары в ожидании весенней очистки (ФОТОРЕПОРТАЖ) «Официальное заявление. Если кто-то видел, как я вчера вечером перекатывался лежа через дорогу, знайте, что в тот вечер я был совершенно трезв! А теперь веселые подробности :)

Вчера в Днепре был потрясающий гололед. Поверьте, любой гололед, с которым вы когда-либо сталкивались, — это жалкая наждачная бумага по сравнению с тем, что было вчера.

Итак, возвращался я поздно вечером домой на машине. А дом, в котором я живу, находится на склоне. Я решил оставить машину наверху (иначе ее наверняка бы вынесло с дороги) и дойти домой пешком. И тут начался какой-то сюр… Представьте себе картину… Час ночи, вокруг ни души. У меня перед глазами мой подъезд. Чтобы войти в него, нужно всего лишь пересечь брусчатую дорогу шириной метров десять. Дорога под углом и скользкая настолько, что ты начинаешь падать от одного взгляда на нее, а не то, что ступая на нее. Сначала меня это веселило. Кто из нас в детстве не любил прокатиться по льду по пути в школу, правда? Но через какое-то время я понял, что ВООБЩЕ не понимаю, как попасть домой! Я соскальзывал вниз даже ползком на коленях! Причем, если бы я соскользнул ниже, чем мой подъезд, то пришлось бы пешком делать петлю на пару километров и начинать все сначала. Ну, как в компьютерной игре, когда тебя убили, и ты возвращаешься на начало уровня. И тут в моем воспаленном мозгу начала работать инженерная мысль. )Сразу признаюсь, инженер из меня оказался хреновый… Сначала я попробовал нарыть в соседней клумбе земли, чтобы посыпать ею свой путь. Никакой земли добыть не удалось, но руки я о снег порезал конкретно. Затем я начал эксперименты с тем, чтобы снять шнурки с туфель и обмотать ими подошву… Тоже как-то не помогло. Потом (ох, даже стыдно писать!) я вообще снял туфли и носки и попробовал пройти босиком…. Тот же эффект, только проморозил ноги! И только минут через 10 я, наконец, додумался: лег на землю, скрестил руки на груди и начал перекатываться через дорогу, как перекати поле… За время этого переката меня порядочно снесло вниз, но я успел в последний момент схватиться за столбик (как Спайдермен!), стоявший рядом с подъездом! Ловко подтянувшись… (ладно, кого я обманываю…. Неловко!), я кое-как дополз до подъезда и победителем ввалился в дом!», - написал Дмитрий Дубилет. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

