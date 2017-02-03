Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
06.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине собираются уменьшить скоростной режим для автомобилей»
06.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет ежегодная областная фотовыставка «Это мой город»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:10 | 05.02.2017
60 тонн стройматериалов на восстановление разрушенного жилья: Днепропетровщина помогает пострадавшим жителям Авдеевки

Шифер, гвозди, деревянный брус, цемент – очередной гуманитарный груз отправила Днепропетровщина в Авдеевку. 60 тонн строительных материалов – на восстановление разрушенного жилья. Шестой день подряд ситуация в 30-тысячном городе вблизи Донецка остается напряженной. При необходимости Днепропетровская область будет помогать соседям и в дальнейшем.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«В Авдеевке горячо. Из-за постоянных обстрелов в городе объявлено чрезвычайное положение. В трудную минуту пострадавших поддерживает ДнепрОГА.
«Днепропетровщина уже передала в Авдеевку более 5 тысяч литров питьевой воды, 40 тонн продуктов. Сегодня в зону военного конфликта отправились еще три машины со строительными материалами. Они пригодятся жителям, чтобы отремонтировать поврежденные здания. Держим связь с Донецкой областной военно-гражданской администрацией – будем поддерживать соседей и в дальнейшем», – заверил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Виктор Прохоров умело руководит погрузочной машиной. С помощью специальных вил он поднимает груз и складывает его в фуры. «Для пострадавшей от обстрелов Авдеевки – шифер, гвозди, деревянные доски, цемент. Стройматериалы там сейчас очень нужны. Помощь будет актуальной для мирных жителей», – уверен мужчина.

В зону АТО отправились три грузовика. Водители подсчитали: на дорогу более пяти часов. Ради безопасности, машины не будут доезжать до Авдеевки. Их встретят и разгрузят вблизи Краматорска.
«Движемся в сторону Краматорска. Загрузили полную фуру лесом. Это помощь Днепропетровщины – Авдеевке. Там сейчас серьезная ситуация, идут бои, все разрушено. Помощь всегда нужна», – говорит водитель-дальнобойщик Александр Шигорев.

Это не первый гуманитарный транш от Днепропетровщины – Донецкой области.

В пункт сбора «гуманитарки» превратился и Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА. Жители области несут сюда одеяла, подушки, чай, кофе, сахар – все, что пригодится для обогрева бойцов. «Вещи и продукты передаем в Днепропетровский аэропорт, который принимает раненых из зоны АТО», – отметила координатор Центра Наталья Шулика», - передает пресс-служба.

Ситуация на Донбассе обострилась 29 января. Президент Украины Петр Порошенко поручил облгосадминистрациям оказать помощь Авдеевке.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
03.02.2017 16:42 В оперативном командовании «Схід» рассказали о ситуации в Авдеевке
03.02.2017 13:36 В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля
03.02.2017 12:40 В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта
Последние новости
05.02.2017
14:10		 60 тонн стройматериалов на восстановление разрушенного жилья: Днепропетровщина помогает пострадавшим жителям Авдеевки
05.02.2017
14:03		 В Днепропетровской области из грузовика на скорости выпала труба и попала в водителя встречной машины
05.02.2017
13:39		 В центре Днепра возле общежития горел мусор, один человек эвакуирован
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика