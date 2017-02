| Общество | 14:10 | 05.02.2017 60 тонн стройматериалов на восстановление разрушенного жилья: Днепропетровщина помогает пострадавшим жителям Авдеевки Шифер, гвозди, деревянный брус, цемент – очередной гуманитарный груз отправила Днепропетровщина в Авдеевку. 60 тонн строительных материалов – на восстановление разрушенного жилья. Шестой день подряд ситуация в 30-тысячном городе вблизи Донецка остается напряженной. При необходимости Днепропетровская область будет помогать соседям и в дальнейшем. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА. «В Авдеевке горячо. Из-за постоянных обстрелов в городе объявлено чрезвычайное положение. В трудную минуту пострадавших поддерживает ДнепрОГА.

«Днепропетровщина уже передала в Авдеевку более 5 тысяч литров питьевой воды, 40 тонн продуктов. Сегодня в зону военного конфликта отправились еще три машины со строительными материалами. Они пригодятся жителям, чтобы отремонтировать поврежденные здания. Держим связь с Донецкой областной военно-гражданской администрацией – будем поддерживать соседей и в дальнейшем», – заверил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Виктор Прохоров умело руководит погрузочной машиной. С помощью специальных вил он поднимает груз и складывает его в фуры. «Для пострадавшей от обстрелов Авдеевки – шифер, гвозди, деревянные доски, цемент. Стройматериалы там сейчас очень нужны. Помощь будет актуальной для мирных жителей», – уверен мужчина. В зону АТО отправились три грузовика. Водители подсчитали: на дорогу более пяти часов. Ради безопасности, машины не будут доезжать до Авдеевки. Их встретят и разгрузят вблизи Краматорска.

«Движемся в сторону Краматорска. Загрузили полную фуру лесом. Это помощь Днепропетровщины – Авдеевке. Там сейчас серьезная ситуация, идут бои, все разрушено. Помощь всегда нужна», – говорит водитель-дальнобойщик Александр Шигорев. Это не первый гуманитарный транш от Днепропетровщины – Донецкой области. В пункт сбора «гуманитарки» превратился и Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА. Жители области несут сюда одеяла, подушки, чай, кофе, сахар – все, что пригодится для обогрева бойцов. «Вещи и продукты передаем в Днепропетровский аэропорт, который принимает раненых из зоны АТО», – отметила координатор Центра Наталья Шулика», - передает пресс-служба. Ситуация на Донбассе обострилась 29 января. Президент Украины Петр Порошенко поручил облгосадминистрациям оказать помощь Авдеевке.

