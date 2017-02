| Общество | 12:53 | 06.02.2017 Грипп отступил: эпидемиологический порог на Днепропетровщине больше не превышен Жители Днепропетровщины стали меньше болеть простудой и гриппом. За последнюю неделю в больницы обратилось 16 тысяч человек. Эпидемиологический порог на сегодня не превышен. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Во время нынешней эпидемии гриппа количество заболевших в области еженедельно достигало более 40 тысяч. Уже почти месяц каждую неделю в больницы области обращается до 16 тысяч людей с простудой и гриппом. Заболеваемость идет на спад. Эпидемиологический порог уже не превышен. Все школьники вернулись с карантина», - отмечают в областном департаменте здравоохранения..



Больше всего простудой и гриппом еще болеют в Павлограде, Покровском и Юрьевском районах.



Среди 16 тысяч жителей области, заболевших за последнюю неделю, - 68% дети.



В областном департаменте здравоохранения предостерегают: в конце февраля грипп еще наведается в Днепропетровскую область. Чтобы не подвергнуться опасности, следует избегать многолюдных мест, контакта с больными, чаще убирать и проветривать помещение, одеваться по погоде, мыть руки и лицо каждые 2-3 часа, полноценно питаться.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати медицина, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7