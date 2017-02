| Общество | 14:28 | 06.02.2017 Стартовала регистрация на основную сессию ВНО: как подать заявку Сегодня в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Заявку на участие в экзаменах абитуриенты смогут подать до 17 марта. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В 2017 году ВНО будет проходить по 12 предметам. Абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу, историю Украины, математику, биологию, географию, физику, химию, английский, немецкий, французский, испанский и русский языки. Каждый абитуриент имеет право сдавать тесты максимум по 4 предметам. Обязательные дисциплины - две: украинский язык и литература, математика или история Украины на выбор. Эти предметы зачислят одновременно как государственную итоговую аттестацию в школе и вступительный экзамен в вуз, поэтому сдавать экзамены дважды не придется.



Основная сессия ВНО стартует 23 мая и продлится до 16 июня. Зарегистрироваться на участие в экзаменах можно онлайн на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Подробнее о регистрации на ВНО узнавайте по ссылке.

