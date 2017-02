| Общество | 14:51 | 06.02.2017 В Днепре можно увидеть уникальные ретромотоциклы BMW Такого в Украине вы больше нигде не увидите. Прекрасно отреставрированные мотоциклы BMW 30-40-х годов прошлого века появились в музее «Машины времени». Уникальную выставку можно будет посмотреть до конца февраля. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Мотоциклы музею передал коллекционер из Каменского Александр Фролов. Это двухколесные времен расцвета мотоциклетного дизайна и технического совершенства моделей - 30-40-х годов ХХ века. «Мотоциклов такого уровня реставрации в нашей стране вы больше нигде не увидите. В 1938 году появилось 4 модели мотоциклов BMW, которые имели одинаковую ходовую часть, но отличались двигателями и назначением. Было 2 спортивные модели и 2 туристические. Это одни из первых мотоциклов в мире, которые имеют гидравлическую вилку и мягкую подвеску заднего колеса». На выставке представлена 1 спортивная модель и 2 туристических. Из-за войны Германия прекратила производство этих мотоциклов. Вместо них выпускали армейские, которые считаются одними из лучших военных мотоциклов в мире. Такая модель также есть в экспозиции. Выставка ретромотоциклов BMW будет работать весь февраль. Музей «Машины времени» находится по адресу: г. Днепр, ул. Мандрыковская, 44. Он работает в будние дни с 9.00 до 18.00 и на час дольше - в выходные. Телефон для справок: (056) 372-55-86. В экспозиции музея - еще более полусотни единиц старинной автотехники. В марте музейщики планируют выставить коллекцию французских мотоциклов 1920-1925-х годов.

