Куда звонить, если вы стали жертвой или свидетелем насилия

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Столкнулись с домашним насилием? Не замалчивает проблему. Обратитесь на одну из бесплатных «горячих линий». Все звонки анонимны.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.
Если вы стали жертвой или свидетелем жестокости в семье - обращайтесь:
• на круглосуточную всеукраинскую бесплатную «горячую линию» 0 800 500 335 или 386 - с мобильного;
• в полицию по номеру 102;
• в департамент молодежи и спорта Днепропетровской ОГА: (056) 770-67-17;
• в службу по делам детей ОГА: (056) 732-48-70;
• в областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи: (056) 370-48-19, ocssm2004@ua.fm;
• на «горячую линию» «Если обижают ребенка» областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи: (056) 370-48-19;
• в центр социально-психологической помощи: (056) 376-53-83.
Все звонки бесплатные и анонимные.