| Общество | 17:17 | 06.02.2017 Куда звонить, если вы стали жертвой или свидетелем насилия Столкнулись с домашним насилием? Не замалчивает проблему. Обратитесь на одну из бесплатных «горячих линий». Все звонки анонимны. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Если вы стали жертвой или свидетелем жестокости в семье - обращайтесь: • на круглосуточную всеукраинскую бесплатную «горячую линию» 0 800 500 335 или 386 - с мобильного; • в полицию по номеру 102; • в департамент молодежи и спорта Днепропетровской ОГА: (056) 770-67-17; • в службу по делам детей ОГА: (056) 732-48-70; • в областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи: (056) 370-48-19, ocssm2004@ua.fm; • на «горячую линию» «Если обижают ребенка» областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи: (056) 370-48-19; • в центр социально-психологической помощи: (056) 376-53-83. Все звонки бесплатные и анонимные. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7