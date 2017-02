| Общество | 17:26 | 06.02.2017 Благодаря поддержке Вилкула нашим ветеранам не страшно в этих условиях праздновать 73ю годовщину освобождения Никополя от фашистских захватчиков, - ветеран ВОВ Александр Мамочкин В канун 73-й годовщины освобождения Никополя от фашистских захватчиков народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился с ветеранами и вместе с ними возложил цветы к памятному знаку «Пушка» - символу освобождения города. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Обращаясь к ветеранам Вилкул сказал: «Мы чтим ваш Подвиг и сохраняем память о нем для потомков. Он – гордость нашего народа и мы с уверенностью смотрим в будущее, как бы провокаторы и радикалы не пытались нам навязать свое мнение». Ветеран Великой Отечественной войны Александр Мамочкин сказал: «Вспоминая события, которые были семь десятков лет назад, скажу честно – нам было тяжело. Но сейчас глядя на то, что происходит – еще тяжелее. В прошлом году 9 мая мы видели, как на ветеранов нападали люди в камуфляже, Но у нас есть свои внуки и дети, которыми мы гордимся, потому что они не дадут нас в обиду и не позволят стереть историю, которую мы написали своей кровью – историю освобождения Европы от фашизма. Спасибо Вилкулу, что защищает и помогает нам, старикам, работает ради восстановления мира в Украине». После возложения цветов для ветеранов и членов их семей состоялся концерт, на котором молодые исполнители пели фронтовые песни, которые двигали наших Солдат Победы в бой. «Нашей стране нужен мир и единство. Наша сила в том, что мы – потомки Победителей, и мы не позволим отморозкам лишить нас священного праздника – 9 мая, Дней освобождения городов от фашистов. И ордена наших ветеранов будут всегда сиять. Это наш долг, и это моя принципиальная позиция», - сказал Александр Вилкул. Как сообщалось ранее, несмотря на попытки провокаторов сорвать празднование 9 мая в 2016 году, десятки тысяч жителей Днепропетровска и области прошли в Марше Победы. Справка. Из года в год в рамках программы Александра Вилкула ветеранам Великой Отечественной войны оказывается системная поддержка от фонда «Украинская перспектива» и депутатов. Так, в канун Дня Победы, 9 Мая, Фонд Вилкула передал ветеранам, участникам боевых действий и детям войны сертификаты на приобретение медикаментов. Волонтеры фонда системно передают помощь – продукты питания районным организациям Красного Креста для семей ветеранов и одиноких пенсионеров, оказавшихся в беде.

Кроме того, в рамках празднования Дня Великой Победы ежегодно проводится масштабная акция по благоустройству памятных мест – приводятся в порядок сотни памятников, мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны в городах и районах Днепропетровской области.

С 2010 года под руководством Вилкула были снять десятки документальных фильмов в память о событиях тех лет. В частности, были созданы:

• Фильм «ПОСЛЕДНИЙ УРОК ЕВГЕНИЯ БЕРЕЗНЯКА» - о нерассказанных подробностях спасения в 1944 году города Кракова Евгением Березняком, разведчиком из Днепропетровска, который стал прообразом легендарного киногероя – майора Вихря.

• фильм «Горькое зернышко Победы» о героизме участников переправы через Днепр в районе села Войсковое осенью 1943 года.

• Пяти серийный документальный фильм «Сердце Украины» - об освобождении Днепропетровщины от фашистской оккупации. Первый фильм «Павлоградская увертюра» рассказывает об освобождении Павлоградщины, второй фильм «Пятихатский смерч» - о Пятихатской операции, третий - «Берег левый – берег правый» - об освободительных боях за Днепропетровск. Еще два фильма «Никопольский потоп» и «Криворожское торжество» представляют Никопольско-Криворожскую операцию.

• 10-серийная лента «Живая память региона» об истории Екатеринославщины - Днепропетровщины в период с 1910 по 2010 годы.

• Фильм «Кривой Рог: сто лет милосердия», в котором рассказывается история Сергея Колачевского, который еще в конце 19-го века внедрил в Кривом Роге уникальную на то время систему поддержки рабочих, их семей и детей.

• 5-ти серийный фильм «Маленькая горячая родина» о становлении и развитии Кривбасса, как ведущего промышленного центра Украины и Европы. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7