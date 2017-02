| Общество | 18:48 | 06.02.2017 ЕС будет поддерживать развитие бизнеса и науки Днепропетровской области, - Посол ЕС в Украине Европейский Союз будет помогать переориентировать предприятия Днепропетровщины на европейские рынки. Для этого в регионе совместно с европейскими партнерами создадут центр поддержки бизнеса. В нем европейские консультанты помогут предпринимателям находить выходы на международные рынки. Об этом во время рабочей встречи говорили Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли и председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



«Днепропетровщина заинтересована в расширении торговых отношений с Европейским Союзом. Команда ДнепрОГА поддерживает бизнесменов в переориентации на европейские рынки. Проводим специальные тренинги, создали совет предпринимателей, где бизнесмены делятся опытом, находят партнеров, совместно решают острые вопросы. В планах - вместе с европейскими партнерами создать образовательный центр для предпринимателей», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Образовательный центр планируют открыть в Днепропетровской торгово-промышленной палате. В нем будут предоставлять консультации и проводить тренинги для украинских предпринимателей. Специально для этого проекта ЕС выделит европейских консультантов. Главная цель - помочь предприятиям Днепропетровщины выйти на международные рынки.



«Кроме этого мы хотим усилить сотрудничество между университетами и исследовательскими центрами региона и европейских стран. У нас есть целый ряд программ, таких как «ТEMPUS» - обмен студентами и преподавателями. На Днепропетровщине много достойных ученых. Хотим поддержать их», - рассказал посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.



Завтра посол посетит первый в Украине музей АТО и Днепровский национальный университет им. О. Гончара. Там пообщается со студентами.

