| Общество | 09:22 | 07.02.2017 Фонд Вилкула привез еще 30 тонн гуманитарной помощи мирным людям, пострадавшим в зоне конфликта в Авдеевке Волонтеры Фонда «Украинская перспектива» привезли для раненых и пострадавших мирных жителей в Авдеевке медикаменты, дизельное топливо, продукты питания, электроплиты, теплые одеяла, постельное белье, раскладушки, обогреватели, матрасы, средства гигиены и т.д. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. «Мы с тобой, Авдеевка! Привезли очередную партию гуманитарки. Больно было смотреть с какой радостью доведенные до отчаяния люди брали продукты, обогреватели, одеяла…

Для ремонтов разрушенных домов мы привезли и несколько грузовиков строительных материалов. Вместе с Вадим Новинский будем продолжать оказывать помощь мирным людям.

Вся страна объединилась для оказания помощи Авдеевке. Вся страна объединилась против войны. Мы хотим мира и требуем от власти реальных шагов для его восстановления», - написал Александр Вилкул на своей странице в Facebook. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» в 2014 году стал первым, который начал оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – переселенцам и раненым. Также фонд системно оказывает поддержку малоимущим, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, тяжело больным людям, семьям с новорожденными детьми и т.д. За период с начала работы Фонда помощь получили около 135 тысяч человек в 45 городах Украины – в Днепре, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной.

