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| Общество | 10:48 | 07.02.2017
В едином реестре демобилизованных бойцов АТО появилась новая функция, - Валентин Резниченко


Теперь обо всех интересных мероприятиях в городах и районах Днепропетровщины бойцы АТО будут узнавать через СМС-сообщения. Такая функция станет доступной благодаря Единому реестру демобилизованных, который создали в Центре помощи бойцам АТО при ДнепрОГА. В Едином реестре систематизирована вся информация о военных Днепропетровщины: льготы, интересы, вопросы, с которыми обращаются защитники.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Интересные встречи, учебные курсы, спортивные соревнования. Команда ДнепрОГА проводит много мероприятий для бойцов АТО. Но военные из отдаленных районов не всегда знают о них: не у всех есть доступ к сети Интернет, не все ежедневно посещают свои ветеранские организации. А мобильные телефоны есть у всех. Получать информацию в одном сообщении - очень удобно. ДнепрОГА запускает новый проект - СМС-рассылка бойцам. Это новая функция Единой базы бойцов АТО», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Массово СМС-сообщения приходить не будут. Бойцов разделят по месту жительства и интересам. Об интересных мероприятиях - информировать будут сообщениями на мобильные телефоны.

Пока система работает в тестовом режиме. До конца этой недели ее запустят на полную мощность.

Единый реестр демобилизованных был создан командой ДнепрОГА. В него вносится основная информация о бойца: имя, фамилия, отчество, номер телефона, адрес проживания, информация о льготах, которыми может пользоваться боец и сведения, в какой общественной организации состоит военный.

Ежедневно в реестр вносятся новые анкеты. Представители Центра уже собрали информацию почти о 14 тысячах бойцов.

Центр помощи участникам АТО и их семьям работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Днепр, пр. Поля, 1, каб. 105. Тел. 742-86-62.
 
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Теги: Днепропетровщина

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