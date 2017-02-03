В День Святого Валентина днепровские влюбленные станут ближе к звездам

Влюбленные смотрят на небо чаще других. Звездный небосвод создает романтическую атмосферу и вдохновляет на душевные разговоры. Истории о вечных чувствах будут рассказывать в планетарии Днепра. Программа «Я + ты» покажут в День Святого Валентина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Во время программы гостям раскроют тайны созвездий, поведают легенды, расскажут о знаках зодиака и их совместимости. А еще зрителям расскажут, какие звезды в ясную погоду зимой видно на небосклоне. Потом влюбленные смогут рассматривать их уже наедине.

«Программа«Я + ты»создана специально ко Дню всех влюбленных. Она пользуется большой популярностью и каждый раз собирает полный зал. Романтическое настроение не покидает зрителей все 45 минут сеанса. Приходите и убедитесь в этом сами», - приглашают в планетарии.

Программу «Я + ты» покажут 14 февраля в 18.30 и 19.30. Планетарий находится по адресу: г. Днепр, Крутогорный спуск, 10. Телефоны: (056) 377-18-05, (050) 021-77-71, (096) 634-71-71.

