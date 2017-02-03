Вилкул внес проект Постановления ВР об обращении к главам государств об экстренном созыве заседания в Нормандском формате

Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул внес проект Постановления Верховной Рады об обращении к главам государств – лидерам Нормандского формата для того, чтобы созвать экстренное заседание в Нормандском формате.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Нардеп также потребовал от власти предоставить реалистичный план восстановления мира и график принятия законопроектов, предусмотренных минскими соглашениями.

«Мы сегодня зарегистрировали проект Постановления Верховной Рады об обращении к главам государств – лидерам Нормандского формата для того, чтобы созвать экстренное заседание в Нормандском формате. Мы требуем вынести этот вопрос в зал и проголосовать, если парламент действительно хочет что-то делать для восстановления мира в нашей стране», сказал Александр Вилкул, выступая с трибуны парламента.

Он отметил, что в феврале Украина председательствует в Совете безопасности ООН.

«Это шанс и возможность для Украины вносить в повестку дня Совбеза ООН те решения, которые важны и которые необходимы для нашей страны. Это тот шанс, которым сегодня необходимо воспользоваться. Но подходить к этому вопросу надо взвешенно и отойти от радикализма. Патриотизм – это не радикализм. И единство – это не пустой лозунг, это государственная политика и это программа конкретных действий, которые необходимо сделать. Нам нужна прагматичная национальная политика. Новая повестка дня, новая стратегия», - сказал он.

