| Общество | 12:57 | 07.02.2017 Вилкул внес проект Постановления ВР об обращении к главам государств об экстренном созыве заседания в Нормандском формате Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул внес проект Постановления Верховной Рады об обращении к главам государств – лидерам Нормандского формата для того, чтобы созвать экстренное заседание в Нормандском формате. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Нардеп также потребовал от власти предоставить реалистичный план восстановления мира и график принятия законопроектов, предусмотренных минскими соглашениями. «Мы сегодня зарегистрировали проект Постановления Верховной Рады об обращении к главам государств – лидерам Нормандского формата для того, чтобы созвать экстренное заседание в Нормандском формате. Мы требуем вынести этот вопрос в зал и проголосовать, если парламент действительно хочет что-то делать для восстановления мира в нашей стране», сказал Александр Вилкул, выступая с трибуны парламента.

Он отметил, что в феврале Украина председательствует в Совете безопасности ООН. «Это шанс и возможность для Украины вносить в повестку дня Совбеза ООН те решения, которые важны и которые необходимы для нашей страны. Это тот шанс, которым сегодня необходимо воспользоваться. Но подходить к этому вопросу надо взвешенно и отойти от радикализма. Патриотизм – это не радикализм. И единство – это не пустой лозунг, это государственная политика и это программа конкретных действий, которые необходимо сделать. Нам нужна прагматичная национальная политика. Новая повестка дня, новая стратегия», - сказал он.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7