| Общество | 13:22 | 07.02.2017 Украина переходит на учет газа в энергоединицах Помощник Председателя правления ПАО «Днепрогаз» Валерий Шарапов сообщил, что Украина готовится переходить на учет газа в энергоединицах. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Энергоединицы – это киловатт-часы, мегаджоули, килокалории. Это делается для того, чтобы абонент мог выбрать для себя наиболее выгодный источник энергии. 26 января Нацкомиссия госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг во исполнение Закона Украины приняла решение перейти на измерение газа как в кубах, так и в энергетических единицах. Также газораспределительные компании обязали ежемесячно уведомлять абонентов о высшей теплотворной способности топлива в энергетических единицах. Пока расчеты по энергетическим единицам производится не будут. Это делается для того, чтобы Украина входила в энергетический рынок наравне с Европой», - сказал он.

