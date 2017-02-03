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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:32 | 07.02.2017
Верховная Рада увеличила штрафы за мусор в лесу

Верховная Рада увеличила штрафы за мусор и неосторожное обращение с огнем в лесу, передает ЛІГА.net.

За изменения в некоторые законы по поводу имплементации европейских экологических норм об охране среды редких видов животных и растений 2604 проголосовали 254 депутата.

Предусмотрено, что за ввод в эксплуатацию предприятий без оборудования, которое не допускает вредного влияния на лес, штраф увеличивается с 3-7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 15-35 минимумов.

За загрязнение лесов отходами штраф увеличивается с 5-10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 25-50 минимумов.

Для чиновников штраф увеличивается с 10-25 до 50-100 минимумов. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штрафы для граждан увеличены с 1-3 необлагаемых налогом минимумов доходов до 5-15 минимумов.

Для чиновников с 3-10 до 15-50 минимумов. Если неосторожное обращение с огнем привело к пожару, штраф для граждан возрастает до 15-50 минимумов, для чиновников до 35-60.

 
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Теги: Украина

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