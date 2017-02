| Общество | 13:32 | 07.02.2017 Верховная Рада увеличила штрафы за мусор в лесу Верховная Рада увеличила штрафы за мусор и неосторожное обращение с огнем в лесу, передает ЛІГА.net. За изменения в некоторые законы по поводу имплементации европейских экологических норм об охране среды редких видов животных и растений 2604 проголосовали 254 депутата. Предусмотрено, что за ввод в эксплуатацию предприятий без оборудования, которое не допускает вредного влияния на лес, штраф увеличивается с 3-7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 15-35 минимумов. За загрязнение лесов отходами штраф увеличивается с 5-10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 25-50 минимумов. Для чиновников штраф увеличивается с 10-25 до 50-100 минимумов. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штрафы для граждан увеличены с 1-3 необлагаемых налогом минимумов доходов до 5-15 минимумов. Для чиновников с 3-10 до 15-50 минимумов. Если неосторожное обращение с огнем привело к пожару, штраф для граждан возрастает до 15-50 минимумов, для чиновников до 35-60. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7