| Общество | 13:49 | 07.02.2017 Почти 300 бойцов АТО завершили курсы английского от ДнепрОГА, – Валентин Резниченко Учить или не учить английский? Участники АТО не задаются этим вопросом, вместо этого выбирают новые курсы иностранного языка. Уникальную возможность предоставляет им ДнепрОГА. На сегодня завершили обучение и получили сертификаты 260 бойцов, еще 80 продолжают курсы. Ребята уверены, English – это шанс найти новую работу, построить успешную карьеру, начать собственный бизнес, улучшить жизнь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Мы помогаем бойцам адаптироваться в мирной жизни. Идея родилась в 2015-м, когда из зоны АТО вернулись первые демобилизованные. ДнепрОГА организовала для них образовательные курсы по программированию и изучению английского. Курсы иностранного уже окончили 260 военных, еще 80 продолжают занятия. Приятно, что ребята не прекращают учебу на полпути. Новые группы формируются постоянно, для этого достаточно оставить заявку в Центре помощи участникам АТО при облгосадминистрации», – подчеркнул глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Свободное владение английским сегодня актуально. Это понимает участник АТО Дмитрий Русецкий. Поэтому и выбрал для себя курсы, организованные ДнепрОГА. Говорит, знание иностранного открывают широкие перспективы: позволяют быть востребованным на рынке труда, читать произведения и интересные статьи на языке оригинала. «Я только на втором занятии, но мне нравится. Курсы для начинающих, все объясняют понятно. Чтобы иметь результат, главное – настойчивость и старания, – говорит демобилизованный. – Знания английского нужны мне для будущей профессии в сфере IT. Хожу еще на курсы программирования. Иностранный всегда дает «галочку» при трудоустройстве». Обучение проходит на базе Центра иностранных языков English Time. Здесь знают, как превратить обычные уроки в увлекательные занятия. «Узнали, что Центр помощи участникам АТО при ОГА организует курсы для демобилизованных. Не могли остаться в стороне и предложили свою помощь. ОГА нашу инициативу поддержала, – рассказала директор Центра иностранных языков Татьяна Чернопис. – Сейчас у нас обучается одна группа. Это 10 АТОшников начального уровня. Ребята активные, целеустремленные, заряженные на результат». Занятия трижды в неделю в течение четырех месяцев. Всего – 48 уроков. По словам учителей, лексический запас после обучения обогатится почти на 2,5 тысячи слов. Бойцы смогут свободно рассказать о себе, с кем-то познакомиться и чувствовать себя более уверенно в англоязычной среде. Набор на образовательные курсы продолжается. Записаться можно в Центре помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА по адресу: Днепр, пр. Поля, 1 (бывший пр. Кирова), 1-й этаж, тел.: (056) 742-86-62. Курсы бесплатные. Чтобы подать заявку, при себе следует иметь удостоверение участника боевых действий и документ, подтверждающий непосредственное участие в АТО.

