| Общество | 14:08 | 07.02.2017 Гололед без травм: как правильно двигаться и падать Зима в Днепропетровской области свирепствует. Из-за перепадов температуры тротуары превратились в каток. В гололедицу резко возрастает вероятность травмироваться. Но избежать ушибов и переломов можно, отмечают в управлении гражданской защиты Днепропетровской ОГА. Несколько простых правил - дальше. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровская ОГА. Прежде всегопозаботьтесь о правильной обуви. Никаких высоких каблуков и платформ, лучше избегать и абсолютно плоской подошвы. Сапоги должны быть с толстой рельефной подошвой из пористого материала. Можно носить обувь с удобным каблуком или танкеткой не выше 3-4 сантиметров. В сильный гололед не стесняйтесь использовать ледоступы - специальные насадки для обуви с крепкими металлическими шипами. Не носите тяжелые сумки, особенно на длинных ручках - они мешают держать равновесие. Не стоит прятать руки в карманах. Если начнете падать, инстинктивное движение поможет удержаться на ногах. Смотрите под ноги. Обходите скользкие места, особенно если дорога идет вверх. Там, где это невозможно, передвигайтесь небольшими скользящими шажками. Наступать следует сразу на всю подошву, ноги - слегка согнуть в коленях, туловище - наклонить вперед. Пожилым людям лучше ходить с тростью с резиновым наконечником. Если чувствуете, что падаете, постарайтесь сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Исключение - только для беременных. Им лучше приземляться именно на спину. Если падаете назад, прижмите подбородок к груди, руки вытяните вперед. Старайтесь не падать на локти. Все это поможет избежать серьезных травм.

