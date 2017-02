| Общество | 15:04 | 07.02.2017 Завтра днепропетровские спасатели сдадут кровь для раненого коллеги и пострадавших в зоне АТО В среду, 8 февраля 2017 в 9:30 в Днепропетровской областной станции переливания крови сотрудники ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области сдадут донорскую кровь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «Акция проводится с целью оказания помощи в пополнении Банка крови для помощи пострадавшим в зоне АТО и лично для подполковника службы гражданской защиты, который пострадал в Авдеевке и находится на лечении в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова. Приглашаем всех желающих стать донорами совместно со спасателями», - говориться в сообщении. Справка. Начало мероприятия: 8 февраля 2017 в 9:30 по адресу: г. Днепр, пр. Богдана Хмельницкого (ул. Героев Сталинграда), 17 (Днепропетровская областная станция переливания крови). При себе иметь паспорт, индефикационный номер, подготовиться согласно правилам донора к забору крови и не иметь медицинских противопоказаний.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7