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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:04 | 07.02.2017
Завтра днепропетровские спасатели сдадут кровь для раненого коллеги и пострадавших в зоне АТО

В среду, 8 февраля 2017 в 9:30 в Днепропетровской областной станции переливания крови сотрудники ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области сдадут донорскую кровь.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Акция проводится с целью оказания помощи в пополнении Банка крови для помощи пострадавшим в зоне АТО и лично для подполковника службы гражданской защиты, который пострадал в Авдеевке и находится на лечении в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова. Приглашаем всех желающих стать донорами совместно со спасателями», - говориться в сообщении.

Справка. Начало мероприятия: 8 февраля 2017 в 9:30 по адресу: г. Днепр, пр. Богдана Хмельницкого (ул. Героев Сталинграда), 17 (Днепропетровская областная станция переливания крови).

При себе иметь паспорт, индефикационный номер, подготовиться согласно правилам донора к забору крови и не иметь медицинских противопоказаний.
 
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