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| Общество | 15:13 | 07.02.2017
Рада запретила использование капканов и усилила борьбу с браконьерством

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2023 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)», передает «РБК-Украина».

За документ со второго раза проголосовали 248 народных депутата (сначала 218 парламентариев).

Сообщается, что закон направлен на усиление охраны редких видов животных и растений, занесенных в Бернскую конвенцию.

«Задачами являются защита среды обитания редких видов, занесенных в Бернскую конвенцию, прежде всего местообитаний в лесах, а также на территориях государственных природных заповедников; усиление мер по охране дельфина-афалины, медведя бурого, летучих мышей, черного аиста, скопы; запрет на применение неизбирательных средств добывания животных - капканов; усиление борьбы с браконьерством», - говорится в пояснительной записке к документу.

Также предусматривается внести в закон «Об охотничьем хозяйстве и охоте» изменения, согласно которым под полную охрану подпадают 10 видов куликов, которые относятся к песочникам и плавунцам, и на сегодняшний день в Украине считаются охотничьими. Кроме того, урегулируется вопрос об усилении ответственности за использование ядов и пневматического оружия. В целом усилится борьба с браконьерством. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с января 2017 года значительно усилят охрану вымирающих видов животных, занесенных в Красную книгу.


 
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Теги: Украина

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