| Общество | 15:50 | 07.02.2017 Флэшмобы несут опасность для подростков, - психолог Психолог, консультант в методе Позитивной психотерапии Ольга Бабенко посоветовала родителям строить доверительные отношения с детьми, чтобы они сами рассказывали, в каких флешмобах они принимают участие. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Флешмобы – очень популярное явление среди молодежи, тем более, что они очень доступны для всех, у кого есть доступ в интернет. Флешмобы бывают разной направленности. Люди могут объединяться в благотворительных целях, чтобы пойти совместно на какое-то мероприятие, помочь кому-то и пр. Каждый принимает для себя решение, участвовать во флешмобах или нет. В подростковом возрасте человек больше видит черное и белое, чему полутона, он максималист, постоянно ищет ответы на интересующие его вопросы. Кроме того, подросткам очень важно чувствовать себя важным во внешнем мире. Также очень важно мнение сверстников. И как раз эти потребности флешмобы удовлетворяют. Но есть во флешмобах и определенная опасность. Иногда непонятно, кто является организатором мероприятий, какие цели они преследуют. А подростки в них участвуют, потому что участвуют их друзья. Возможно, там они получают какое-то признание и поддержку, которые недополучает и в семье. И флешмоб «Исчезни на 24 часа» далеко не единственный в Украине, из-за которого могут возникнуть проблемы. Нужно учитывать, что в подростковом возрасте управлять детьми очень трудно, практически невозможно. Необходимо изначально выстраивать доверительные отношения. Интересоваться не только учебой, но и интересами, друзьями, спросить, что хорошего произошло за день. При этом важно делиться собственным опытом и спрашивать, нужна ли ребенку ваша помощь. Необязательно сразу ждать ответа. Со временем диалог будет налажен», - сказала она.

