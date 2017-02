| Общество | 16:06 | 07.02.2017 42 семьи бойцов АТО Днепропетровщины получили средства на приобретение квартир, - Валентин Резниченко 15 семей бойцов АТО Днепропетровщины в этом году приобрели собственные квартиры. Еще 27 выбирают жилье. На покупку квартир для семей защитников в 2016 году Днепропетровщина получила из госбюджета почти 30 миллионов гривен. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.



«За последние 2 года более 180 семей бойцов АТО получили квартиры в Днепропетровской области. В конце 2016-го средства на приобретение жилья выделили еще 42 семьям. Они сами выбирают себе квартиры, подписывают договор о приобретении, а государство оплачивает эту покупку. В этом году 15 семей уже отметили новоселье», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Квартиры в этом году уже приобрели 15 семей погибших и тяжелораненых бойцов АТО. Еще 27 семей выберут жилье по душе в течение года. Ключи от собственной квартиры уже есть у семьи Карташовых из Павлограда. Жанна и двое ее детей потеряли на войне мужа и отца. Петр Карташов работал горным мастером на шахте в Павлограде. С начала АТО встал на защиту страны. Дважды был мобилизован в 2014 и 2015 годах. В апреле 2016-го должен был вернуться домой, но за несколько недель до этого погиб в боях за Авдеевку. Жена, 7-летний сын Захар и 4-летняя дочь Полина остались в маленькой двадцатиметровой квартире в Павлограде. Сегодня у них есть собственная квартира в Днепре. «Мне на личный счет перечислили почти миллион гривен. За эти деньги могла выбрать любое жилье в любом населенном пункте Украины. Решила, что квартира должна быть в Днепре. Выбирала сама. Приобрела хорошую двухкомнатную квартиру с отличным ремонтом, мебелью и встроенной техникой. Процедура покупки новая, для меня была совершенно неизвестная. Но везде помогали соцработники и местные власти. Все решалось быстро», - рассказывает Жанна Карташова. Всего на 42 квартиры выделили почти 30 млн грн. Сумма, которую получает каждая из семей, определялась индивидуально. Ее вычисляли по специальной формуле, определенной Кабмином. Компенсация зависит от состава семьи, состояния здоровья ее членов, места жительства. За два года в Днепропетровской области ключи от собственного жилья получили более 180 семей. Средства на их приобретение выделяли из государственного, областного и местного бюджетов.

