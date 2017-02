| Общество | 16:33 | 07.02.2017 Музей АТО в Днепре демонстрирует готовность украинцев отдать жизнь за независимость, - Посол ЕС Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли посетил первый в стране музей АТО, который открыли в Днепропетровской области. Масштабная экспозиция современной войны поразила посла. Особенно фильм, продемонстрированный в мультимедийном зале. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Меня поразил музей. Выбрать какую-то одну локацию и выделить что-то отдельно очень сложно. Каждый зал и сам фильм запомнился молодыми ребятами, которые не боятся умирать за Украину. Украинский народ готов положить свою жизнь в борьбе за независимость государства. Это еще одна причина, почему ЕС поддерживает украинский народ в этот сложный период», - отметил после просмотра фильма посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.



«Гражданский подвиг жителей Днепропетровщины» - внутренняя экспозиция первого в Украине музея АТО. Она занимает почти 600 кв. м. и насчитывает почти 2 тыс. экспонатов.



Экспозиция разделена на несколько тематических частей, о каждой из которых рассказали послу ЕС в Украине Хюгу Мингарелли.



Начали с «Зала памяти», где размещены фотографии погибших украинских защитников. Посол посмотрел фотографии и вещи, которые родные погибших передавали в музей во время его создания.



Следующей локацией стал современный мультимедийная зал. 20-минутный фильм о реальной украинской истории очень поразил посла.



Также Хюг Мингарелли посетил и Днепровский национальный университет. Пообщался с ректором, преподавателями и студентами.

