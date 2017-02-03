В «Укравтодоре» анонсировали строительство первой платной дороги

Глава «Укравтодора» Славомир Новак рассчитывает, что реализация проекта строительства первой концессионной дороги в Украине начнется в 2018 году, передает ЛІГА.net.

«Это сложная работа, на которую нужно время в Европе только подготовка к строительству дороги занимает три года. Надеемся начать первый проект в 2018 году», - отметил он.

При этом руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины предположил, какую именно дорогу начнут строить первой.

«Рассматриваем несколько вариантов, например дорогу Львов – Краковец», - добавил он.