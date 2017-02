| Общество | 17:05 | 07.02.2017 В «Укравтодоре» анонсировали строительство первой платной дороги Глава «Укравтодора» Славомир Новак рассчитывает, что реализация проекта строительства первой концессионной дороги в Украине начнется в 2018 году, передает ЛІГА.net. «Это сложная работа, на которую нужно время в Европе только подготовка к строительству дороги занимает три года. Надеемся начать первый проект в 2018 году», - отметил он. При этом руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины предположил, какую именно дорогу начнут строить первой. «Рассматриваем несколько вариантов, например дорогу Львов – Краковец», - добавил он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дороги Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

