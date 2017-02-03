Подать декларацию об отходах в Днепропетровской области можно онлайн

16 тысяч предприятий региона должны до 20 февраля подать декларацию об отходах за 2016 год. На Днепропетровщине это можно сделать, не теряя времени на заполнение бумаг и переезды. Департамент экологии и природных ресурсов ДнепрОГА призывает бизнесменов подавать декларации онлайн.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Подача декларации - обязанность каждого предприятия, имеющего отходы. На заполнение этого документа осталось менее двух недель. Декларацию можно подать и онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт e-eco.gov.ua, зарегистрироваться и заполнить декларацию. Никаких очередей и хождений по кабинетам», - отмечают в департаменте экологии и природных ресурсов ДнепрОГА.

Процедура заполнения декларации онлайн достаточно удобная, здесь невозможно допустить ошибку. В отличие от бумажной версии, электронная декларация подсказывает возможные ответы и не принимает неправильные значения.

Добавить документ просто. Предпринимателю нужно зайти на сайт e-eco.gov.ua и зарегистрироваться, затем заполнить декларацию и заверить ее своей цифровой подписью. Следующий шаг - выбрать удобный способ получения уже утвержденного документа: по электронной почте или в Центре предоставления админуслуг.

Ответы по заполнению электронной декларации об отходах можно получить в департаменте экологии и природных ресурсов ДнепрОГА по телефону (0562) 46-32-76.

