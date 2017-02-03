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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:41 | 07.02.2017
С любовью в сердце - исторический музей приглашает на серию романтических мастер-классов и выставок

Ко Дню всех влюбленных Днепропетровский исторический музей начинает проект уикенд с музеем «Влюбленный февраль». Серия тематических мастер-классов и выставок подарит посетителям романтическое настроение. Уже в эти выходные желающие смогут научиться делать валентинки из шоколада, теста или глины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Уикенд «Влюбленный февраль» проводится впервые. Такой подарок работники музея решили сделать всем горожанам к самому романтическому празднику - Дню влюбленных.

Уже в это воскресенье все желающие смогут научиться делать валентинки из шоколада, теста или глины. Такую же серию из трех мастер-классов в музее планируют провести и в День влюбленных 14 февраля. Обучение - бесплатное. Но посетители по желанию могут сделать свои взносы.

В течение февраля исторический музей покажет 4 выставки. Одна из таких - «Истории любви» - откроется 10 февраля в 16:00. Каждый ее экспонат видел не одну историю любви. О них готовы рассказать экскурсоводы музея.

На выставках также посетители увидят изделия из стекла, фарфора, бытовые предметы, авторские куклы. Собирали их из музейных фондов и частных коллекций. Специально для проекта на выставку передано два веера, сделанные на Днепропетровщине более века назад. Изготовлены они из ткани и украшены пером.

Стоимость билетов: взрослый - 20 гривен, детский - 10 гривен. Стоимость экскурсий выставками - 25 гривен.

Адрес исторического музея: пр. Д. Яворницкого, 16. Понедельник - выходной. Телефон для справок: 46-34-22.
 
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Теги: Днепропетровщина

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