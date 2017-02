| Общество | 09:11 | 08.02.2017 Тwitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей Twitter будет устанавливать личность пользователей, чьи аккаунты были заблокированы за оскорбительное поведение. Это делается для того, чтобы они не могли создать новые аккаунты, передает BBC. Отмечается, что компания работает над созданием системы так называемого «безопасного поиска», которая будет исключать твиты с потенциально чувствительным содержанием. Твиты с потенциально оскорбительным содержанием удаляться не будут, однако система их исключит из результатов поиска по конкретному запросу. Twitter также работает над исключением из поиска потенциально оскорбительных и «низкокачественных» обсуждений, которые мало связаны с заданной темой. Эти обсуждения также не будут удаляться, но станут менее заметны для пользователей. В мае прошлого года Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft подписали кодекс по борьбе с агрессией, ненавистью и ксенофобией в интернете, предусматривающий удаление экстремистского контента со всех упомянутых ресурсов в течение суток. Согласованный компаниями кодекс предполагает также возможность блокировки аккаунтов, на которых были опубликованы посты с экстремистским содержанием. Согласно кодексу, каждая компания должна сформировать особую группу мониторинга потенциально проблемного контента. В декабре прошлого года Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube согласовали схему сотрудничества с целью остановить распространение экстремистских картинок и видео через свои сайты. Компании сообщили, что планируют создать единую базу, которая будет содержать «виртуальные отпечатки пальцев» всего контента. С помощью этой базы данных они намерены следить за загрузками контента на сайты, и в случае появления материалов экстремистского содержания, убирать их со своих сайтов еще до того, как они начнут массово распространяться. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: интернет Новости Тизерная реклама Loading...

