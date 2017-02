| Общество | 12:40 | 08.02.2017 Индивидуальный налоговый номер: для чего он нужен и как его получить Индивидуальный налоговый номер или ИНН - цифровой код, который присваивается каждому налогоплательщику. Наличие кода с одной стороны облегчает жизнь фискальной службе, с другой - самих граждан. Без ИНН невозможно купить жилье, взять кредит или получить льготы. Необходим он при устройстве на работу, открытии собственного бизнеса или покупке автомобиля и недвижимости. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. ИНН может получить любое физическое лицо: совершеннолетний гражданин Украины, отец или опекун ребенка, иностранец для уплаты налогов в Украине или его уполномоченное лицо. Код могут получить и граждане Украины, которые находятся за рубежом. После оформления он направляется по почте по адресу проживания заказчика. Чтобы оформить ИНН надо обратиться в налоговую по месту жительства или месту получения доходов. Перечень необходимых документов можно узнать уже на месте у сотрудников налоговой. Оформляется код в течение 5-ти рабочих дней. После регистрации выдается документ. В нем указаны персональные данные налогоплательщика: фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата постановки на учет, индивидуальный номер, подпись и печать местного налогового органа. В день получения кода необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Можно также восстановить и внести изменение в ИНН. Для восстановления - написать заявление в налоговой службе с просьбой выдать дубликат. Изменения в документе делаются, если гражданин меняет место жительства, фамилию, имя или отчество. Сам цифровой код остается неизменным. Услуга выдачи ИНН, его замена или внесение изменений - бесплатно. Подробнее о том, что нужно знать об оформлении ИНН, читайте здесь. Ответы на другие актуальные вопросы можно узнать на сайте Днепропетровской ОГА и на портале iGov.

